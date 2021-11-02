Pompeo'dan Biden'a F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompeo, Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir mülakat verdi.
Atina'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil, Avrupa'da ve Orta Doğu'daki ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini söyleyen Pompeo, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
G-20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Pompeo, skandal ifadeler kullandı. Yunan televizyonunun " Türkiye'nin F-16 talebi" sorusuna cevap veren Mike Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak, Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti:
"Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."
Kendi döneminde Ankara ile olan ilişkilerine değinen eski Dışişleri Bakanı, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları (Türkleri) her zaman diyalog masasına çağırdık. İyi NATO müttefikleri, birbirleri için tehdit dili kullanmamalı" ifadelerini kullandı.
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