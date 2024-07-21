Prim Desteğinin Bitmesi Esnafın Usta Bulmasını Zorlaştırır - Son Dakika
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Ekonomi

Prim Desteğinin Bitmesi Esnafın Usta Bulmasını Zorlaştırır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan sosyal güvenlik destek priminin sona ermesinin esnafı zor durumda bırakacağını belirtti. Palandöken, prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla çalışma cazibesinin sona ereceğini ve usta bulmanın daha da zorlaşacağını ifade etti. Ayrıca artan kira fiyatlarına ek olarak kira stopaj vergisinin de esnafa ağır bir yük getirdiğini söyleyen Palandöken, ekonomik tedbirlerin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını ve esnafa soluk aldıracak bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

21.07.2024 10:52
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır" dedi.

Emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvelik destek priminin desteğinin sona ermesinin esnafı zor durumda bırakacağına değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek prim desteğinin sona ermesi hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafımızı zor durumda bırakacak. Çünkü sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla yola devam etme cazibesi sona erecek. Oysa günümüzde usta bulmak çok zor. Zaten esnaf çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesi esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlar. Verilen sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaları da kaybederek zamanla hem esnafımız arar görecek hem de mesleklerin kaybolması hızlanacak. Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken mevcut desteklerin de kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli" dedi.

"Artan kiralar stopaj vergisini de artırdı"

Öte yandan artan kira fiyatlarını ödemekte zorluk çeken esnafa bir de kira stopaj vergisinin artan bir yük bindirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Biliyorsunuz artık enflasyon rakamları TEFE-TÜFE'nin de dengesini bozdu. Artan iş yeri kiraları malum. Ayrıca iş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacak. Bu da bilindiği üzere çifte vergilendirme gibi bir uygulama. Zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnaf yatırıyor. Bu da esnafın sırtında ağır bir yük. En azından yüksek kiralar içerisinde bu yüzde 20'lik payın işletmelerden alınması doğru ve haklı değil. Dolayısıyla bunun da kaldırılması lazım. Yani ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. İşletmeler çalışamazsa bunların vergilerini, sigortalarını, iş yeri kiralarını kazanmazsa bu sefer bunlar da kapacak. O zaman orta gelir grubundaki çalışan ve esnaf mağdur olacak. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme mutlaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu., - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Prim Desteğinin Bitmesi Esnafın Usta Bulmasını Zorlaştırır - Son Dakika

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