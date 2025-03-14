Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor

Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olarak yasa dışı bahis gelirlerinin aklanma yöntemleri ve finansal suçlarla mücadelede yapılan düzenlemeleri değerlendirdi. Flash TV'ye el koyma kararının gerekçelerini açıklayan Şahin, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul, araç, kripto varlıklar ve şirket yatırımları aracılığıyla sisteme so

14.03.2025 19:01
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Son yıllarda yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yollarla ekonomiye dahil edilmesi büyük bir sorun haline geldi. Bu sürecin en çok kullanılan yöntemlerinden biri de gayrimenkul ve şirket yatırımları. Prof. Dr. Afşin Şahin, yasa dışı bahisle mücadelede daha sıkı denetim ve caydırıcı cezaların gerekliliğine dikkat çekerek, TMSF'nin el koyma yetkisinin soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor

"YASA DIŞI BAHİS EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Prof. Dr. Afşin Şahin, yasa dışı bahis gelirlerinin yalnızca bireysel suç faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu paraların kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğünü ve ülkeye büyük vergi kayıpları yaşattığını söyledi. Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin organize suç örgütlerine finansman sağladığını ifade eden Şahin, bu durumun ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı. Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında getirilen düzenlemelerin finansal suçlarla mücadelede önemli olduğunu dile getiren Şahin, özellikle online ödeme sistemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtti.

"YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ FARKLI YATIRIM ARAÇLARIYLA AKLANIYOR"

Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanma yöntemlerine değinen Şahin, bu paraların büyük ölçüde gayrimenkul, araç, kripto varlıklar ve şirket yatırımları aracılığıyla sisteme sokulduğunu ifade etti. Özellikle yüksek miktarda para hareketliliğinin olduğu alanlarda bu tür finansal işlemlerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bankaların ve finans kuruluşlarının şüpheli işlemleri MASAK'a bildirme sorumluluğunun kritik önem taşıdığını dile getirdi.

"CAYDIRICI CEZALARLA YASA DIŞI BAHİSİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Yasa dışı bahis reklamlarının, bahis sitelerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten Şahin, bu tür reklamların sıkı denetlenmesi ve cezaların artırılması gerektiğini söyledi. Online finansal işlemlerde denetimlerin yetersiz kalması durumunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin hızla yayılacağını vurgulayan Şahin, daha etkili düzenlemelerin ve yaptırımların devreye sokulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor - Son Dakika

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