AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1'ini, Adana'nın elektrik üretiminin yüzde 25'ini ve kent istihdamının yüzde 15'ini temsil ettiğini belirterek, Adana'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatının 2 milyar dolara yakın bölümünün AOSB sanayicileri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğünün katkıları ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformunun koordinasyonunda, "Lider Beyin ve Yeni Dünya Becerileri" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Programın açılışında konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Kadın Sanayiciler Platformu'nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin önemine dikkat çekti. Sütcü, bilgi, oluşturmak ve değişime uyum sağlama becerisinin sanayide rekabetin belirleyici unsurları haline geldiğini kaydetti.

AOSB, Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk beş içerisinde

Sütcü, AOSB'nin ekonomik büyüklüğüne ve Adana'ya sağladığı katkılara da değindi. Sütcü, bölgenin Türkiye'deki yaklaşık 400 organize sanayi bölgesi arasında fiziki büyüklük ve ekonomik göstergeler bakımından ilk beş arasında yer aldığını belirtti.

AOSB'nin Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1'ini, Adana'nın elektrik üretiminin yüzde 25'ini ve kent istihdamının yüzde 15'ini temsil ettiğini belirten Sütcü, Adana'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatının 2 milyar dolara yakın bölümünün AOSB sanayicileri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sütcü, Ceyhan-Yumurtalık aksının önemine vurgu yaparak yaklaşık 30 milyon metrekarelik alanda yürütülen çalışmaların özellikle enerji ve kimya sektörlerinde Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Sanayide rekabetin artık yalnızca üretim miktarı ve maliyetlerle ölçülmediğini belirten Sütcü, bilgi, oluşturmak, insan kaynağı ve değişime uyum sağlama becerisinin giderek daha belirleyici hale geldiğini bildirdi.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tosmur ise konuşmasında dünyanın hızla değiştiğini, teknolojinin gelişmesiyle üretim biçimlerinin ve iş ansanlarının ihtiyaçlarının yeniden şekillendiğini belirtti.

Platform 225 üyeye ulaştı

225 üyeye ulaşan Kadın Sanayiciler Platformu'nun kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma süreçlerinde birbirlerini desteklemelerini sağlayan önemli bir dayanışma ve paylaşım ortamı sunduğunu vurgulayan Tosmur, bu dönüşümün merkezinde insanın ve düşünme biçiminin yer aldığını ifade etti.

İyi bir lideri farklı kılan unsurların yalnızca deneyim ve karar verme becerisi olmadığını belirten Tosmur, "Belki de gerçek liderlik yalnızca doğru kararlar vermek değil; farklı fikirleri dinleyebilmek, değişime açık olmak ve sürekli öğrenmeyi sürdürebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Canan: "Dünya gerçekten çok farklı bir yere gidiyor"

Programın konuğu Prof. Dr. Sinan Canan, ilk kez bir organize sanayi bölgesinde konuştuğunu belirterek "Çünkü AOSB'ye kadın eli değmiş" dedi. Kadınların öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Canan, kendine özgü anlatımı ve mizahi örnekleriyle gerçekleştirdiği söyleşide insanın biyolojik yapısı ile günümüz dünyasındaki değişim arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte yaşam boyunca öğrenmenin ve kendini yenilemenin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Canan, özellikle dijital teknolojilerin ve yapay zekanın hayatın her alanında oluşturduğu dönüşüme dikkat çekti.

"Yapay zekayı yasaklamak yerine onunla yaşamayı öğrenmeliyiz"

Yapay zekanın eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Canan, bu teknolojiyi yasaklama yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

İnsan davranışlarının yalnızca ekonomi, politika veya psikoloji üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Canan, insan biyolojisinin ve nörolojisinin de anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Yapay zeka uygulamalarıyla kurulan iletişimin insan ilişkileri üzerindeki etkilerine de değinen Canan, bazı insanların gerçek sosyal ilişkiler yerine yapay zeka uygulamalarıyla konuşmayı tercih edebildiğini belirtti. Canan, teknolojinin bilinçsiz kullanımının insanları yalnızlaştırabileceği ve sosyal ilişkileri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Şükür ve minnettarlık duygusunun insanın içinde bulunduğu anı fark etmesine yardımcı olduğunu belirten Canan, insanların güne başlarken sahip oldukları nimetlerin farkına varmalarının önemine değindi.

İnsan beyninin çalışma biçimi, değişen teknoloji, yapay zeka, insan davranışları ve geleceğin liderlik anlayışını detaylarıyla ele alan Canan, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.