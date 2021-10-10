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PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek - Son Dakika

PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek

10.10.2021 14:28
PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak Türkiye Kart ile ilgili açıklamalar yaptı. Birçok belediye ile de anlaşma yapıldığını ve teknik entegrasyonların tamamlandığını söyleyen Gülten, "Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji" ifadelerini kullandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TOPLU ULAŞIM KARTLARI TEK BİR ULAŞIM KARTINA DÖNÜŞECEK"

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.

BAKANLIK ÖZELLİĞİ DUYURDU

Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa. Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi.

"KART YIĞININA VE MİLYONLARCA LİRA MASRAFIN ÖNÜNE GEÇECEK"

Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek

Türkiye, Konya, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek - Son Dakika
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