Pülümür'de 281 Konut İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Pülümür'de 281 Konut İhalesi

Pülümür\'de 281 Konut İhalesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 20 Şubat'ta 281 konut ihalesi gerçekleştirilecek.

18.02.2025 10:00
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Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde 198'i deprem hak sahibi vatandaşlara, 83'ü de ilçede kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere yapılacak toplam 281 konutun ihalesi TOKİ tarafından 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu valiliğin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pülümür ilçe merkezimizde, 198 tanesi deprem hak sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere, 83 tanesi ise Pülümür ilçesinin kentsel dönüşümü için kullanılmak üzere toplam 281 adet konut ihalesi TOKİ tarafından 20 Şubat 2025 Perşembe günü yapılacaktır. Pülümür ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Projeye desteklerinden ötürü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pülümür'de 281 Konut İhalesi - Son Dakika

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