Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı

24.05.2022 12:40
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 31 Mayıs tarihinde 2022 yılı emlak vergisi 1.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulunuldu.

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 31 Mayıs tarihinde 2022 yılı emlak vergisi 1.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulunuldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin birinci taksitleri için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2022 tarihi öncesi mükelleflere uyarılarda bulundu. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı herhangi bir gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarılarda bulunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online ya da vezne yoluyla ödeme imkanı sunuyor.

"Belediye hizmet veznelerimiz öğle arası ve hafta sonları açık olacak"

Mükelleflerin mağdur olmamaları ve gecikme zammına maruz kalmamaları için vergilerini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini belirten Başkan Çetin; "31 Mayıs Pazartesi günü sistemlerde ve veznelerde son gün yoğunluğu yaşanacağından hemşehrilerimizin vergi borçlarının ilk taksitlerini son güne bırakmadan ödemelerini rica ediyorum. Belediye hizmet veznelerimiz öğle arası ve hafta sonları açık olacak. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı

YORUMLAR
500
Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs' Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs' Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık
Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Emlak, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den, 2022 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için mükelleflere çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement