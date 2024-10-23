Putin BRICS Zirvesi'nde İşbirliğini Vurguladı

Ekonomi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin finansal alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birliğin genişlemesinin ele alınacağını söyledi.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin dar kapsamlı toplantısında konuştu.

Rusya'nın bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yürüttüğünü anlatan Putin, "BRICS'i güçlendirerek, dünyadaki gelişmelere dair rolünü artırmaya çalıştık. Siyaset, güvenlik, ekonomi, finans ve beşeri temaslar konusunda üyelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sağladık." dedi.

Bugün gerçekleşen toplantıda bölgesel çatışmaların çözümü dahil çeşitli güncel konuları ele alacaklarını kaydeden Putin, "Ayrıca, BRICS nezdinde finansal alandaki işbirliğini derinleştirmeyi ve birliğimizin genişlemesini de istişare edeceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, Küresel Güney'den ülkelerin BRICS'e yoğun ilgi gösterdiğine, 30'dan fazla devletin işbirliği yapmak istediğine işaret ederek, "Aynı zamanda, BRICS'in dengesini korumamız ve etkinliğinin azalmasını engellememiz gerekiyor." diye konuştu.

Güney Afrika'da yapılan BRICS Liderler Zirvesi'nde birliğe ortak olacak devletlere dair çalışma yapmayı kararlaştırdıklarını anımsatan Putin, bugünkü zirvenin ardından yapılacak Kazan Bildirisi'nde bu kararın yansıtılmasının önemli olduğunu söyledi.