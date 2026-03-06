Putin'den AB'ye Sert Eleştiri: Enerji Çöküşü - Son Dakika
Putin'den AB'ye Sert Eleştiri: Enerji Çöküşü

06.03.2026 12:05
Rusya, AB'nin enerji politikalarını eleştirerek Avrupa'nın enerji çöküşü dönemine girdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji konusunda "ayağına sıktığını" belirterek, "Bu, yeni bir dönemin başlangıcıdır, Avrupa'nın tam anlamıyla enerjide çöküşü ve iflas dönemi." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın "aptalca" kararlar aldığını vurgulayan Dmitriyev, "Bu, yeni bir dönemin başlangıcıdır: Avrupa'nın tam anlamıyla enerjide çöküşü ve iflas dönemi. Ursula, Kaja ve diğer Rus karşıtları aptal kararıyla Rus enerjisinden vazgeçti. AB ayağına o kadar çok sıktı ki artık ayağı kalmadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonu başlattığı ortak saldırıların ardından küresel enerji tedarikine ilişkin endişeler nedeniyle keskin şekilde artış göstermişti. Fiyatlar megavatsaat başı 65 avroya çıkarak saldırıdan önceki seviyeye göre yüzde 100 yükselmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, AB'ye gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

