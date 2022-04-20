Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi - Son Dakika
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Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi

20.04.2022 17:23
Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine aykırı olduğunu belirterek, hükümetten Rusya'nın DTÖ stratejisini yenilemesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine aykırı olduğunu belirterek, hükümetten Rusya'nın DTÖ stratejisini yenilemesini istedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle Rus metalürji sanayisine ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin dünya çelik endüstrisinde lider konumda olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus şirketlerine yasadışı yaptırımlar uyguladığını kaydeden Putin, "Bu kısıtlamaların, Avrupalı meslektaşların sürekli olarak bağlılıklarını tekrarladıkları DTÖ prensiplerine aykırı olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Rus hükümetinden, Batılı ülkelerin söz konusu adımlarının meşruiyetine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını talep eden Putin, "Hükümete ayrıca, 1 Haziran'a kadar DTÖ kapsamındaki faaliyetlerimiz için güncel bir strateji hazırlanması talimatı veriyorum." ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlar konusunda Rusya'ya yönelik yaklaşımlarının değişmeyeceğini vurgulayarak, Rus metalürji sektörünün de yeni tedarikçiler ve müşteriler bulmak dahil, söz konusu koşullara ilişkin yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi

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Rusya Devlet Başkanı, Dünya Ticaret Örgütü, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi - Son Dakika


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