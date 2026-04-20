QNB Türkiye'nin Dünya Saati Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

QNB Türkiye'nin Dünya Saati Etkinliği

20.04.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

QNB Türkiye, Dünya Saati kapsamında Uluabat Gölü'nde doğa etkinliği düzenledi, çocuklar kuş gözetledi.

QNB Türkiye çalışanlarının çocuk ve aileleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Saati kapsamında düzenlenen etkinlikte, Uluabat Gölü'ndeki Eskikaraağaç Köyü'nde bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca finansal çözümlerle değil, toplumsal farkındalık ve deneyim odaklı çalışmalarla da desteklemeye devam ediyor.

WWF Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Saati kapsamında düzenlenen etkinlikte, QNB Türkiye çalışanlarının çocukları ve aileleri Uluabat Gölü'ndeki Eskikaraağaç Köyü'nde bir araya geldi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, her yıl aynı yuvaya dönen Yaren leylekin hikayesi üzerinden kuş göçlerini, doğadaki döngüyü ve söz konusu hassas dengenin iklim değişikliğiyle nasıl etkilendiğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklar kuş gözlemi yaptı, bölgenin simge ismi "Adem amca" olarak bilinen balıkçı Adem Yılmaz ile bir araya geldi ve kuşların yaşam alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Etkinlik boyunca çocuklara doğayı yalnızca anlatmak değil, doğayla bağ kurabilecekleri bir deneyim sunmak hedeflendi.

Yaren leylekin yıllardır aynı bölgeye dönüşü, doğadaki sürekliliğin ve dengenin en yalın örneklerinden biri olarak ele alınırken, kuş göçlerinin doğa için taşıdığı önem ve iklim değişikliğinin söz konusu denge üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA

Uluabat Gölü, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Türkiye'nin Dünya Saati Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:14:01. #7.13#
SON DAKİKA: QNB Türkiye'nin Dünya Saati Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.