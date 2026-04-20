QNB Türkiye'nin Dünya Saati Etkinliği

QNB Türkiye çalışanlarının çocuk ve aileleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Saati kapsamında düzenlenen etkinlikte, Uluabat Gölü'ndeki Eskikaraağaç Köyü'nde bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca finansal çözümlerle değil, toplumsal farkındalık ve deneyim odaklı çalışmalarla da desteklemeye devam ediyor.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, her yıl aynı yuvaya dönen Yaren leylekin hikayesi üzerinden kuş göçlerini, doğadaki döngüyü ve söz konusu hassas dengenin iklim değişikliğiyle nasıl etkilendiğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklar kuş gözlemi yaptı, bölgenin simge ismi "Adem amca" olarak bilinen balıkçı Adem Yılmaz ile bir araya geldi ve kuşların yaşam alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Etkinlik boyunca çocuklara doğayı yalnızca anlatmak değil, doğayla bağ kurabilecekleri bir deneyim sunmak hedeflendi.

Yaren leylekin yıllardır aynı bölgeye dönüşü, doğadaki sürekliliğin ve dengenin en yalın örneklerinden biri olarak ele alınırken, kuş göçlerinin doğa için taşıdığı önem ve iklim değişikliğinin söz konusu denge üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık geliştirilmesi amaçlandı.