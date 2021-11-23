QUA Granite, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

QUA Granite, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan ve aynı zamanda 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'ün üzerinde şirket üyesi bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QUA Granite, atmış olduğu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan on ilkeye uyacağını taahhüt etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, içerisinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olduklarını belirtti.

Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamanın bütün şirketlerin asli görevi olduğunu vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları. Biz QUA Granite olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Bu imzanın da şirketimize ve tüm paydaşlarımıza önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz. Bunun için son derece mutluyuz."

Verilen bilgiye göre, yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahip QUA Granite, sektörün ve içinde hizmet verdiği toplumun geleceği için sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarına devam edecek.