Quick Sigorta'dan Koyulhisar'a İtfaiye Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Sigorta'dan Koyulhisar'a İtfaiye Desteği

Quick Sigorta\'dan Koyulhisar\'a İtfaiye Desteği

Quick Sigorta, Koyulhisar Belediyesi'ne yeni itfaiye aracı bağışladı, modern itfaiye binası inşa ediliyor.

02.12.2024 17:48
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Quick Sigorta, Sivas Koyulhisar Belediyesi itfaiyesine destek amaçlı aldığı itfaiye aracını, Ankara'da düzenlediği törenle Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya takdim etti.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, "Güçlü itfaiye, güçlü yarınlar" sloganıyla gerçekleşen törene Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ekibi, Koyulhisarlı Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Ankara bölge acenteleri, itfaiye teşkilatı üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Quick Sigorta'nın desteğiyle daha önce temelleri atılan ve inşaatı süren modern itfaiye binasının açılış töreni, 2025 ilkbaharında gerçekleştirilecek. Koyulhisar'a kazandırılan itfaiye aracı ve bina, güvenli bir geleceğin teminatı olarak Kelkit Vadisi'nde hizmet verecek.

" İzmir'de itfaiye teşkilatlarını kuran ilk kurumlar yine sigorta şirketleriydi"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bugün burada teslim ettikleri itfaiye aracının, yalnızca bir yangın müdahale aracı değil, aynı zamanda toplumun güvenlik hissini güçlendiren bir sembol olduğunu belirtti.

Yaşar, Koyulhisar'da modern bir itfaiye binası da inşa ettiklerinin bilgisini paylaşarak, "Sigortacılıkla itfaiyecilik arasındaki köklü bağ, modern itfaiyeciliğin temellerinin sigorta şirketlerinin girişimleriyle atılmış olmasından kaynaklanıyor. 19'uncu yüzyılda İstanbul'un Beyoğlu yangını sonrası hazırlanan sigorta raporları, yangın müdahalesindeki eksiklikleri ortaya koymuş ve bu raporlar modern itfaiyeciliğin gelişimine zemin hazırlamıştır. İzmir'de ise itfaiye teşkilatlarını kuran ilk kurumlar yine sigorta şirketleriydi." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'nın önleyici sigortacılık misyonunun, toplumsal dayanışma ve güvenlik konularındaki projelere katkıda bulunmayı gerektirdiğini aktaran Yaşar, Quick Sigorta olarak, toplumun güvenliğini güçlendirecek projelerde yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını kaydetti.

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu da itfaiye aracının bağışlanmasında destek veren Maher Holding Sigorta Grubu'na teşekkür ederek, "Gerek ilçemizdeki yeşillik alanların çokluğu gerekse şehirleşmede artan yüksek binaların varlığı nedeniyle, belediyemize yapılan bu bağış ayrıca bir öneme sahip ve çok anlamlı. Koyulhisarlı hemşehrimiz Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst YÖneticisi (CEO) Levent Uluçeçen ve kıymetli anne babası Yurdagül ve Erol Uluçeçen'e, bu projeye önayak oldukları için çok teşekkür ederim."??????? değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'dan Koyulhisar'a İtfaiye Desteği - Son Dakika

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