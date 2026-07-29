Quick Sigorta Halka Arz Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Quick Sigorta Halka Arz Süreci Başladı

Quick Sigorta Halka Arz Süreci Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Quick Sigorta, halka arzda talep toplamaya başladı; elde edilecek kaynak şirket gelişimine gidecek.

Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama süreci başladı. Elde edilecek kaynak şirket bünyesinde kullanılacak.

Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. 6 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da QUICK işlem koduyla işlem görmeye başlayacak olan firma, halka arzdan elde edeceği kaynağı güçlü sermaye yapısını daha da pekiştirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını daha ileri taşımak ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer üretmek amacıyla değerlendirecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 31 Mart 2026 verilerine göre aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında yer alan firma, 101,5 milyar liralık aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar liralık özsermayesiyle hayat dışı sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 9 bin acente ve 30 milyonu aşkın poliçeyle hizmet veren şirket, yaygın hizmet ağı ve güçlü sermaye yapısıyla dikkat çekiyor.

Quick Sigorta'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranı ise yüzde 10,03 olacak. Halka arz fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda ortaya konulan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda Quick Sigorta, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem karına karşılık gelen bir şirket değeri üzerinden halka arz ediliyor. Ortak satışı içermeyen bu halka arzla oluşturulan değerin önemli bölümü, sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesinde kalacak ve şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın en önemli farkının oluşturulan değerin ortaklara değil, doğrudan şirkete aktarılması olduğunu belirterek, "Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta'nın özkaynaklarını güçlendirecek; sürdürülebilir büyümemizi desteklerken kurumsal yönetişim standartlarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşıyacaktır. Çünkü güçlü sermaye yapısı yalnızca finansal bir gösterge değil, sigortalılarımıza, acentelerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza karşı duyduğumuz güven sorumluluğunun da temelidir" açıklamasında bulundu.

Yaşar, şirketin hedefinin yalnızca büyümek olmadığını, güçlü sermaye yapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla sektöre yön veren bir yapı oluşturmak olduğunu belirterek, "Amacımız yalnızca başarılı bir sigorta şirketi olmak değildir. Hedefimiz güçlü sermaye yapısıyla, sürdürülebilir büyümesiyle, kurumsal yönetim anlayışıyla ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörüne yön veren, yatırımcılarına uzun vadeli değer üreten bir şirket olmaktır. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz istikrarlı büyüme ve güçlü karlılık performansımızın gelecekte de değer üretmeye devam edeceğine inanıyoruz. Son iki yılda olduğu gibi oluşan değeri yürürlükteki temettü politikamız, finansal performansımız ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarımızla paylaşmayı sürdüren kurumsal bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.

Halka arzın yalnızca şirketin finansal yapısını güçlendiren bir adım olmadığını, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir süreç olduğunu belirten Yaşar, şunları söyledi:

"Quick Sigorta'nın halka arzını yalnızca şirketimiz adına değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesi açısından da önemli görüyoruz. Sigorta şirketleri yalnızca hissedarlarına değer üreten finansal kuruluşlar değildir; milyonlarca sigortalının, binlerce acentenin, iş ortaklarının ve finansal sistemin güvenini taşıyan kurumlardır. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu halka arzın yalnızca Quick Sigorta'nın değil, Türk sigortacılığının geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: İHA

Halka Arz, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta Halka Arz Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:33:48. #7.13#
SON DAKİKA: Quick Sigorta Halka Arz Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.