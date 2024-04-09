Ramazan Ayında Trendyol Yemek'te En Çok Tercih Edilen Yemekler - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Ayında Trendyol Yemek'te En Çok Tercih Edilen Yemekler

Ramazan Ayında Trendyol Yemek\'te En Çok Tercih Edilen Yemekler

Trendyol Yemek uygulamasının Ramazan ayı verilerine göre, iftar ve sahur sofralarının bir numaralı tercihi lahmacun oldu. Lahmacunun ardından pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi. Mercimek çorbası, ayran ve profiterol ise en popüler çorba, içecek ve tatlı seçenekleri oldu. En popüler iftar menüsü ise mercimek çorbası, lahmacun, ayran ve profiterolden oluştu.

09.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
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Trendyol Yemek, Ramazan ayında en çok tercih edilen yemek seçeneklerini paylaştı. İftar ve sahur sofralarının bir numaralı tercihi lahmacun oldu.

Trendyol Yemek uygulamasının Ramazan ayı verilerine göre, Türkiye genelinde iftar sofralarının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu. Lahmacunun ardından pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi. Sahurda ise lahmacunu, tavuk tantuni takip etti. Tatlılarda en çok profiterol tercih edilirken, Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği ayran oldu.

Çorbada mercimek, içecekte ayran tercih edildi

Trendyol Yemek, Ramazan ayı trendlerine göre en çok tercih edilen çorba, mercimek çorbası oldu. Mercimek çorbasını, ezogelin ve tavuk suyu çorbası izledi. Ayran, Ramazan ayında en çok sipariş edilen içecek olurken, onu kola ve su takip etti. Tatlı seçeneklerinde profiterol, geçen sene olduğu gibi bu sene de geleneksel Türk tatlılarının önüne geçti. En popüler tatlılarda profiterolün ardından fırın sütlaç ve kazandibi geldi.

Uygulama verilerine göre en popüler iftar menüsü mercimek çorbası, lahmacun, ayran ve profiterolden oluştu. En popüler ikinci ve üçüncü menü seçeneklerini sırasıyla ezogelin, pizza, fırın sütlaç, kola ile tavuk suyu çorba, hamburger, kazandibi ve su oluşturdu.

Trendyol Yemek verilerine göre Ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa ve Kocaeli oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ramazan Ayında Trendyol Yemek'te En Çok Tercih Edilen Yemekler - Son Dakika

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