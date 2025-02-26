Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri Artırıldı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini arttırdı

İSTANBUL - İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini arttırdı. Ekipler, İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte incelemelerini artıran İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat ve stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

"Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor"

Denetimlere ilişkin bilgi veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 81 ilde başta gıda işletmeleri olmak üzere marketlerde, restoranlarda, kafeteryalarda ve fırınlarda denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiğini söyleyerek, "Ramazan ayının başlaması dolayısıyla denetimleri artırdık. Bugün de sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da vatandaşların menfaatlerini koruma noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor. Bu denetimler kapsamında ocakta da buraya gelmiştik. O gün fiyatları almıştık, bugün de aynı ürünlerin fiyatlarına baktık. Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile diğer kanunlar çerçevesinde denetimlerimize devam ediyoruz. Burada fiyat etiketi açısından, alım-satım arasındaki fiyat farkının makul olup olmadığı açısından, künye açısından incelemelerde bulunduk. İdari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3 bin 166 lira oldu. Haksız fiyatın tespiti halinde bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ceza miktarları da taban fiyatı 143 bin 900 liraya, üst limit de 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. Stokçuluğun da üst limit 17 milyona yükseltildi" dedi.

Menteşe, "1 Ocak-24 Şubat arasında 4 bin 529 market denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27 bin 314 aykırılık tespit ettik ve tutanağa bağladık. 161 milyon 503 bin liralık idari yaptırım tutanağı tuttuk. Bu kapsamda haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerinde 3 bin 331 işletmede 5 bin 919 ürünü inceledik. Bu ürünlerden 249 ürünle ilgili haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı. Bunları bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesine sunduk" ifadelerini kullandı.

Sebze ve meyvelerde künye bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin denetimleri de yaptıklarına dikkat çeken Menteşe, buradaki her bir aykırılığa 88 bin 663 liralık idari yaptırım uygulandığını söyledi. Menteşe, "1 Ocak ile 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyon lirayı aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk" şeklinde konuştu.