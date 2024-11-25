Raziye Baysal, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Raziye Baysal, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Oldu

Raziye Baysal, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Oldu

Sanofi, Türkiye'yi de kapsayan bölgesini yeniden tanımlarken, Raziye Baysal Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü olarak atandı. Baysal, geniş bir coğrafyada İnsan ve Kültür faaliyetlerinden sorumlu olacak.

25.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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SANOFİ'nin Türkiye'yi de kapsayan bölgeyi yeniden tanımlayıp etki alanını genişletmesinin ardından, Raziye Baysal görevine Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü olarak devam edecek ve tüm Avrasya Bölgesi'nden sorumlu olacak.

Raziye Baysal, eğitim hayatını Hollanda'da tamamladıktan sonra iş hayatına 2007 yılında İnsan Kaynakları Danışmanı olarak başladı ve çeşitli şirketlerde görev aldı. 2011 yılında Türkiye'ye gelerek Bayer'de İK İş Ortaklığı ve Ülke Yetenek Yönetimi'nin sorumluluğunu üstlendi. Ardından 2019 yılında Nestlé bünyesinde İK İş Ortağı olarak görev yaptı.

2021 yılında Tüketici Sağlığı İş Birimi'nden sorumlu İK İş Ortağı Müdürü olarak Sanofi'ye katılan Baysal, 2022'de Sanofi Türkiye, İran ve Levant bölgesi Aşılar ve Genel Tedaviler iş birimlerinden sorumlu İnsan ve Kültür İş Ortağı olarak görevini sürdürdü. Bu görevine ek olarak Sanofi Türkiye'nin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DE&I) stratejisine ve bu alandaki çalışmalarına liderlik etti. Temmuz 2023'te ise Sanofi Türkiye, İran & Levant İnsan ve Kültür Direktörü olarak atandı. Raziye Baysal, Sanofi'nin Türkiye'yi de kapsayan bölgeyi yeniden tanımlaması ile görevine Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü olarak devam edecek ve Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi'nin olduğu geniş bir coğrafyadaki İnsan ve Kültür faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Avrasya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Raziye Baysal, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Oldu - Son Dakika

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