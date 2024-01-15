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Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu - Son Dakika
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Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu

Portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy'ün büyüme yolculuğunda pazarlama ve iletişim stratejilerinin belirlenip uygulanmasına liderlik edecek olan Aslı Öztürk, Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Öztürk, şirketin bağlı ortaklıklarıyla fonlarının pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerini de yönetecek. Daha önce İz İletişim'de danışmanlık yapan Öztürk, Türkiye'de lider şirketlere iletişim hizmetleri sunmuş ve prestijli markaların itibar yönetimi, pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerini yönetmiştir.

Re-Pie Portföy\'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu
15.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:53
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Portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu. Şirketin büyüme yolculuğunda pazarlama ve iletişim stratejilerinin belirlenip uygulanmasına Öztürk liderlik edecek.

Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aslı Öztürk getirildi. Öztürk, Re-Pie Portföy'ün yanı sıra, şirketin bağlı ortaklıklarıyla fonlarının pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesine de liderlik edecek.

Verilen bilgiye göre Aslı Öztürk, Re-Pie Portföy'e katılmadan önce Türkiye'de iletişim sektörünün en güçlü oyuncularından İz İletişim'de 8 yıl boyunca aralarında Turkcell, Mercedes-Benz, PM, Qualcomm, bp, Castrol, Getir, Eczacıbaşı, Red Bull, Vestel gibi hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de lider şirketlere danışmanlık yaptı. 2022 yılında İz İletişim Genel Müdürü olan Öztürk, bu markaların da aralarında bulunduğu prestijli bir portföyün itibar yönetimi, pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerinin ve faaliyetlerinin kurgulanıp hayata geçirilmesi ve yönetilmesine liderlik etti.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde tamamlayan Aslı Öztürk, Avrupa Madrid Üniversitesi'nde aldığı gazetecilik eğitimiyle birlikte iletişim kariyerine Habertürk gazetesinde başlamış, sırasıyla özel haber muhabirliği, editörlük ve köşe yazarlığı görevlerini yürütmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Aslı Öztürk, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Re-Pie Portföy'ün Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk oldu - Son Dakika
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