Sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style yarışması başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, dans tutkunlarını sahneye davet ediyor.

Yarışmanın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.

İzleyicinin jüri koltuğunda oturduğu, müziğin ve doğaçlamanın gücüne dayalı yarışma, bu yıl da dansın iyilerini belirlemeye hazırlanıyor.

Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran'da İzmir'de, 22 Haziran'da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sokak dansının farklı türlerindeki dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek.

Yarışmanın Türkiye Finali'nin birincisi, bu yıl Los Angeles'ta gerçekleştirilecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.