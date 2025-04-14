Red Bull Four 2 Score'da İlk Eleme Turu Tamamlandı

Red Bull'un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score'da ilk eleme turu sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dörder kişiden iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score'da ilk eleme turu geride kaldı.

Migros'un partnerliğinde ve Red Bull oyuncusu Ege Arseven'in katılımıyla Sivas ve Konya'da gerçekleşen ilk elemede toplam 28 takım, büyük finale kalmak için sahaya çıktı.

Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından Real Besyo ve Medchester City takımları, 27 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar sahilinde gerçekleşecek büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Red Bull Four 2 Score'da bir sonraki elemeler, 19 Nisan'da Van ve 20 Nisan'da Trabzon'da gerçekleşecek. İstanbul elemesi ve Türkiye Finali ise 26-27 Nisan tarihlerinde organize edilecek.

Red Bull Four 2 Score, kendine özgü kurallarıyla öne çıkıyor. Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluştuğu turnuvada maçlar, 15x25 metre ölçülerdeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller, 2 sayı yerine geçiyor. Organizasyonda, devre arası ve mola verilmiyor.

Bu yıl 20'den fazla ülkede düzenlenen Red Bull Four 2 Score'da takımlar, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Salzburg Kulübü'nün stadında gerçekleşecek Dünya Finali'ne katılmak için mücadele edecek. Organizasyona kayıt, Red Bull'un internet sitesinden yapılabiliyor.