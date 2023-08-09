Rekabet Kurulu, 4 beyaz eşya devine 628 milyon TL para cezası kesti - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, 4 beyaz eşya devine 628 milyon TL para cezası kesti

09.08.2023 12:43

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren Arçelik, Samsung, SVS ve LG'ye toplam 628 milyon 395 bin 515 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya devlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma kapsamında Arçelik, Samsung, SVS ve LG'ye toplamda 628 milyon 395 bin lira ceza kesildi.

EN BÜYÜK CEZA ARÇELİK'E

Söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda Arçelik Pazarlama AŞ'ye 365 milyon 379 bin 161 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

SAMSUNG'A 227 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • veysel daş: Az. Bile bu cezalar oh olsun Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Beyaz eşyalar el yakıyor alınmıyor artık hergün fiyat geliyor bunun duracagı da yok benzine zam gelirse dogaldır herşeye gelir nereye gidiyor bu hayat tabiki başimızdakilerin geçim derdi yok nasıl anlayacaklar tek care gercek adeletttttttttt Cevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: ya onlarda bize çökecek devlet bu olamaz ya Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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