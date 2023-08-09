Rekabet Kurulu, 4 beyaz eşya devine 628 milyon TL para cezası kesti

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya devlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma kapsamında Arçelik, Samsung, SVS ve LG'ye toplamda 628 milyon 395 bin lira ceza kesildi.

EN BÜYÜK CEZA ARÇELİK'E

Söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda Arçelik Pazarlama AŞ'ye 365 milyon 379 bin 161 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

SAMSUNG'A 227 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.