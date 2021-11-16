Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Flint Group'un fleksografik ve tipo baskı iş kollarının (XSYS Business) LSF11 Folio Bidco GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketinin tek kontrolünün nihai olarak Redington (India) Limited tarafından kontrol edilen Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Discovery, Inc. tarafından AT&T, Inc.'in WarnerMedia bölümünün, işletmesinin, faaliyetlerinin, aktif ve pasiflerinin devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesiyle ilgili olarak, teklif sahipleri Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ ve Nokta Yatırım Holding AŞ'nin her biri açısından gerçekleştirilecek devralma işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Artıbir Enerji AŞ'nin yüzde 100 hissedarı olduğu iştiraki Antges Enerji Üretim AŞ'nin bir kısım hissesinin nihai olarak Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ tarafından kontrol edilen Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması ve böylelikle Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Artıbir Enerji AŞ tarafından Antges Enerji Üretim AŞ üzerinde ortak kontrol kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Avrasya Gaz AŞ'nin paylarının bir kısmının Promak Enerji Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

KIKO S.p.A. ve Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret AŞ ortaklığında, Türkiye'de kozmetik ürünleri toptan ve perakende satışı, pazarlaması ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulu KIKO Kozmetik Ürünleri Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Öte yandan, SBK Holding AŞ'ye ait Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ paylarının Heksagon Danışmanlık ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.