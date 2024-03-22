Rekabet Kurulu, Bazı Devralma ve Ortak Kontrol Başvurularını Karara Bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol kurulması başvurularını karara bağladı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki One Ton Van Geliştirme ve Tedarik anlaşmaları ile Ford Motor Company ve Ford Otomotiv Sanayi AŞ arasındaki One Ton Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik anlaşmalarına Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesindeki şartların karşılanması nedeniyle bireysel muafiyet tanıdı.
Bpifrance Investissement kontrolündeki Fonds Avenir Automobile 2, Meridiam SAS kontrolündeki Meridiam Green Impact Growth Fund, EXOES ve E-MERSIV'in (EXOES Grup) kurucu hissedarları Arnaud Desrentes ve Remi Daccord tarafından birlikte kurulacak yeni holding şirketi (HOLD-CO) aracılığıyla EXOES ve E-MERSIV (EXOES Grup) üzerinde ortak kontrol tesis etmesi işlemine izin verildi.
Axonics Inc'in tek kontrolünün Boston Scientific Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.
Metafor Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'nin ve Knot Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin tüm hisselerinin ve kontrollerinin İş Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.
Fresenius Medikal Hizmetleri AŞ kontrolündeki IDC Uluslararası Diyaliz Merkezleri Ltd. Şti., Fresenius Sağlık Hizmetleri AŞ ve Fresenius Nefroloji Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Daviva Renal Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Belimed AG ve Belimed Life Science AG'nin tek kontrolünün, Imanto AG aracılığıyla Miele Beteiligungs-GmbH tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Barentz Holding B.V.'nin tek kontrolünün Barley Bidco B.V. aracılığıyla Cinven Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Mitsui & Co., Ltd., Osaka Gas Co. Ltd. ve RWE Offshore Wind GmbH tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.
Halihazırda OCI Fertilizers B.V. ile ADNOC Fertilizers-Sole Proprietorship L.L.C'nin ortak kontrolündeki Fertiglobe plc hisselerinin belli bir kısmının ve tek kontrolünün ADNOC Fertilizers-Sole Proprietorship tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Aksa Enerji Üretim AŞ'nin dolaylı iştiraki ve grup şirketi olan Aksa Enerji Talimarjan FE LCC tarafından, Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. AŞ'nin Gaziantep'te kurulu doğal gaz basit çevrim santrali tesisindeki taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.
VRLab Academy Yazılım AŞ'nin (VRLAB) B ve D grubu pay sahiplerine yönetim kurulu tarafından alınacak bazı kararlar bakımından veto yetkisi verilerek, anılan teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun bulundu.
MIM Software Inc'in tek kontrolünün GE Healthcare Technologies Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GMBH'nin tek kontrolünün, H.I.G. Europe Middle Market Holdings L.P. aracılığıyla H.I.G. Capital, LLC tarafından dolaylı devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.
Öncü Çimento Yatırım AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün AC Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla CABA Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin onaylanmasına karar verildi.
Anatolia Hospital markası altında Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ'nin belli hissesinin ve tek kontrolünün Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.
Duffle Travel Retail Platform GmbH üzerinde GHARAGE Ventures GmbH, Dufry International AG ve Takeaway.com Central Core B.V tarafından ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.
Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu, Bazı Devralma ve Ortak Kontrol Başvurularını Karara Bağladı - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Dicle Elektrik, Mardin'de buğday ekili tarlayı kaçak elektrik ile yeraltından çektiği kaynak su ile sulayan çiftçi hakkında yasal işlem başlattı. Şirket, kaçak tüketim ile ilgili adli ve idari işlemleri yapacaklarını belirtti.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bu gün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimini aktardı. Türkiye ekonomisinin dünyada 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
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