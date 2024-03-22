Rekabet Kurulu, Bazı Devralma ve Ortak Kontrol Başvurularını Karara Bağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Bazı Devralma ve Ortak Kontrol Başvurularını Karara Bağladı

Rekabet Kurulu, Bazı Devralma ve Ortak Kontrol Başvurularını Karara Bağladı

Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki anlaşmaların yanı sıra birçok şirketin devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı. Kurul, söz konusu başvuruların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine uygun olduğunu belirterek izin verdi.

22.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:56
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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol kurulması başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki One Ton Van Geliştirme ve Tedarik anlaşmaları ile Ford Motor Company ve Ford Otomotiv Sanayi AŞ arasındaki One Ton Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik anlaşmalarına Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesindeki şartların karşılanması nedeniyle bireysel muafiyet tanıdı.

Bpifrance Investissement kontrolündeki Fonds Avenir Automobile 2, Meridiam SAS kontrolündeki Meridiam Green Impact Growth Fund, EXOES ve E-MERSIV'in (EXOES Grup) kurucu hissedarları Arnaud Desrentes ve Remi Daccord tarafından birlikte kurulacak yeni holding şirketi (HOLD-CO) aracılığıyla EXOES ve E-MERSIV (EXOES Grup) üzerinde ortak kontrol tesis etmesi işlemine izin verildi.

Axonics Inc'in tek kontrolünün Boston Scientific Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Metafor Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'nin ve Knot Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin tüm hisselerinin ve kontrollerinin İş Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Fresenius Medikal Hizmetleri AŞ kontrolündeki IDC Uluslararası Diyaliz Merkezleri Ltd. Şti., Fresenius Sağlık Hizmetleri AŞ ve Fresenius Nefroloji Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Daviva Renal Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Belimed AG ve Belimed Life Science AG'nin tek kontrolünün, Imanto AG aracılığıyla Miele Beteiligungs-GmbH tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Barentz Holding B.V.'nin tek kontrolünün Barley Bidco B.V. aracılığıyla Cinven Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Mitsui & Co., Ltd., Osaka Gas Co. Ltd. ve RWE Offshore Wind GmbH tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Halihazırda OCI Fertilizers B.V. ile ADNOC Fertilizers-Sole Proprietorship L.L.C'nin ortak kontrolündeki Fertiglobe plc hisselerinin belli bir kısmının ve tek kontrolünün ADNOC Fertilizers-Sole Proprietorship tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin dolaylı iştiraki ve grup şirketi olan Aksa Enerji Talimarjan FE LCC tarafından, Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. AŞ'nin Gaziantep'te kurulu doğal gaz basit çevrim santrali tesisindeki taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

VRLab Academy Yazılım AŞ'nin (VRLAB) B ve D grubu pay sahiplerine yönetim kurulu tarafından alınacak bazı kararlar bakımından veto yetkisi verilerek, anılan teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun bulundu.

MIM Software Inc'in tek kontrolünün GE Healthcare Technologies Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GMBH'nin tek kontrolünün, H.I.G. Europe Middle Market Holdings L.P. aracılığıyla H.I.G. Capital, LLC tarafından dolaylı devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Öncü Çimento Yatırım AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün AC Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla CABA Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin onaylanmasına karar verildi.

Anatolia Hospital markası altında Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ'nin belli hissesinin ve tek kontrolünün Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Duffle Travel Retail Platform GmbH üzerinde GHARAGE Ventures GmbH, Dufry International AG ve Takeaway.com Central Core B.V tarafından ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.

Kaynak: AA

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