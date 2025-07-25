Renault'dan ÖTV İle Fırsat Modelleri - Son Dakika
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Ekonomi

Renault'dan ÖTV İle Fırsat Modelleri

25.07.2025 13:08
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Renault, Clio, Megane Sedan ve Duster'da ÖTV indirimleriyle avantajlı fiyatlar sunuyor.

Renault, yürürlüğe giren özel tüketim vergisi (ÖTV) güncellemeleriyle Türkiye'de üretilen modelleri Clio, Megane Sedan ve Duster'da önemli fiyat avantajları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Clio modeli, yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek, 50 bin liraya varan indirimle satışlarına devam ediyor.

Megane Sedan modelinin benzinli versiyonlarında da yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle birlikte 70 bin liraya varan indirim sağlanıyor.

Duster'ın Evolution Eco-G versiyonu ise yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46 bin lira tutarında fiyat indirimi ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Yılın ilk altı ayında 24 bin 147 satış adediyle birinci sırada yer alan Renault Clio, Türkiye'de en çok sevilen ve tercih edilen otomobillerin başında gelmeye devam ediyor. Yılın ilk altı ayında 18 bin 467 adetle en çok satan üçüncü otomobil olan Renault Megane Sedan, dinamik dış tasarımı, geniş iç mekanı, büyük bagaj hacmi ve kolay kullanımıyla Türkiye'deki birçok kesimin tercihi oluyor.

Türkiye'nin Duster'ı Renault Duster, Eco-G versiyonu ile yüksek yakıt verimliliği sağlayarak kullanıcılar için ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Türkiye'nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerinin yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunduğunu belirtti.

Çağdaş, "Halihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Renault'dan ÖTV İle Fırsat Modelleri - Son Dakika

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