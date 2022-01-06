Üye Girişi
Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor - Son Dakika

Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor

06.01.2022 10:29
Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çocuk yaşlarında büyüklerinden öğrendiği kaşık boyama geleneğini yarım asırdır sürdüren Ayşe Atabey, rengarenk desenlerle süslediği kaşıkları beğeniye sunuyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çocuk yaşlarında büyüklerinden öğrendiği kaşık boyama geleneğini yarım asırdır sürdüren Ayşe Atabey, rengarenk desenlerle süslediği kaşıkları beğeniye sunuyor.

Hacımurat Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Atabey (60), çocukluğunda annesinden "el aldığı" kaşık boyama geleneğini yok olmaması için ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Dedesi ve anneannesinden miras kalan çam sakızından yapılma kalıpları yıllardır kullanan Atabey, vernik kullanmadan çam yağıyla parlattığı kaşıkları desenlerle süsleyip özenle boyuyor.

Ayşe Atabey, AA muhabirine, bu işi ilçede sadece kendisinin yaptığını belirterek, "Eskiden anneannem ve annem başta olmak üzere Taraklı'da herkes yapardı. Baskılar anneannemden ve dedemden kaldı, onları kaybolmasın diye altın gibi elimde tutuyorum." dedi.

Mesleği yok olmaması için devam ettirdiğini anlatan Atabey, "Kış aylarında kaşıkların zımparasını, baskısını ve boyamasını hazırlıyorum, yazın da güneşli havada yağlamasını yapıyorum. El alışkanlığı olan biri günde 300 ila 500 kaşık yapabilir. Babamlar Bolu taraflarına panayıra giderdi, dönüşte ellerinde bir tane bile kaşık kalmazdı." diye konuştu.

Atabey, işini yaparken rahatladığını da belirterek, "Daha önce evlerimizde, düğünlerde yer sofraları olurdu, hep bu kaşıklarla yemek yenilirdi. Günümüzde ise hediye amaçlı kullanılıyor." dedi.

Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor
Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor
Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor
Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor

YORUMLAR
500

Sakarya, Taraklı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor - Son Dakika Ekonomi


Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!         
10:44
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan, hem final dörtlüsünü hem de en zorlanacağı konuyu anlattı Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan, hem final dörtlüsünü hem de en zorlanacağı konuyu anlattı         
10:25
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
10:28 Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
10:14 O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!
10:12 FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte
10:12 Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
09:56 TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı
09:55 Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?
09:41 Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Rengarenk desenlerle süslediği tahta kaşıkları satarak gelir elde ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement