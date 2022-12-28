"Plastik poşet, yeni yılda da 25 kuruş olacak" demişti! Bakan Kurum'un sözleri sonrası plastik poşete yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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"Plastik poşet, yeni yılda da 25 kuruş olacak" demişti! Bakan Kurum'un sözleri sonrası plastik poşete yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlandı

28.12.2022 09:41

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre plastik poşetin fiyatı 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise geçtiğimiz günlerde poşetlerin bu yıl da 25 kuruş olacağını ifade ederek, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında poşet zammı kararı yer aldı. Buna göre market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı.

Bakan Kurum 'Fiyatı değişmeyecek' demişti! Poşete zam geldi

BAKAN KURUM "FİYAT DEĞİŞMEYECEK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

FEDERASYON 75 KURUŞ OLMASINI İSTEMİŞTİ

Poşet fiyatında artış talep eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "75 kuruş bizim talebimiz. Poşet parası bizim kasamıza yüzde 100 girmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Plastik poşet, yeni yılda da 25 kuruş olacak' demişti! Bakan Kurum'un sözleri sonrası plastik poşete yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Plastik poşet, yeni yılda da 25 kuruş olacak" demişti! Bakan Kurum'un sözleri sonrası plastik poşete yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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