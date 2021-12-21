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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları

21.12.2021 16:40

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı gereği; MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

1-3 YAŞ OTOMOBİLLERDE 1300 CC VE ALTI MOTORLAR

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

1-3 YAŞ OTOMOBİLLERDE 1301-1600 CC MOTORLAR

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 cc otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

MOTOSİKLETLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

OTOBÜS, KAMYONET VE KAMYON

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan MTV tutarları:

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gazete, Mtv, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları - Son Dakika
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