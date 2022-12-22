Resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirten Türk-İş, asgari ücretin karara bağlandığı toplantıya katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücret miktarını 8 bin 500 TL olarak açıkladığı toplantıya Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay ya da herhangi bir Türk-İş temsilcisi katılmadı. Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 9 bin TL'nin altındaki bir rakam için masaya oturmayacaklarını dile getirdi. Türk-İş'in bu nedenle masaya temsilci göndermediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÖNÜL İSTERDİ Kİ ONLAR DA OLSUN

Tarafların anlaşamaması nedeniyle Türk-İş'in toplantıya katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm taraflar kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim görevimiz en doğru tutumun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne işçilerimizin hakkını yiyecek, ne de işverenlerin altından kalkamayacağı bir rakama rıza gösteririz. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdik ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ortadan bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da taraflar anlaşmaya varılamadığı için neticelendirdiğimiz çok rakam oldu. Bugün de öyle olacak" dedi.

2023'TE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET 8 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret miktarı hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını 8 bin 500 TL olarak ilan etti.

BAKAN BİLGİN, TÜRK-İŞ TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı'nın ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Her ne kadar burada olmasalar da rakamın ortaya çıktığı süreçte verdiği katkılar nedeniyle Türk-İş'e ve temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.