Rize'de Çay Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Denetlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'de Çay Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Denetlendi

Rize\'de Çay Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Denetlendi

Rize Defterdarlığı, çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri denetlemeye başladı. Denetimlerde, üreticiden çay alan firmaların belge düzenine uygunluğu, kayıt dışı ürün alıp almadığı ve kayıt dışı istihdam sağlayıp sağlamadığı incelendi. Yapılan denetimler sonucunda 12 mükellefe ceza kesildi. Rize Defterdarlığı, çay sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin belge düzenine uymalarını ve kayıt dışı hareketleri önlemek amacıyla denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

22.05.2024 13:17
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Rize'de çay sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mercek altına alındı.

Çay sezonunun başlamasıyla Rize Defterdarlığı da harekete geçti. Üreticiden çay alan firmaların belge düzenine uygunluğu olup olmadığı, kayıt dışı ürün alıp almadığı ve kayıt dışı istihdam sağlayıp sağlamadığı noktasında denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 12 mükellefe ceza kesildi.

Rize Defterdarlığından yapılan açıklamada denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğinin altı çizilerek "İlimiz ekonomisinin lokomotifi olan çay sektöründe faaliyet gösteren işletmeler nezdinde mal hareketlerine ilişkin belge düzeninin kontrol altına alınması, kayıt dışı hareketlerin kayıt altına alınması amacıyla her dönem olduğu gibi 2024 çay sezonunun her sürgün döneminde de etkin yaygın ve yoğun vergi denetimi yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Firmaların belge düzeni, kayıt dışı ürün ve kayıt dışı istihdam konusunda denetleneceğinin altının çizildiği açıklamanın devamında "Bu önem verilecek olup, gerektiğinde belge düzenine uymayan işletmeler nezdinde de fiili envanter çalışması yapılacaktır. Rize Defterdarlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 12 mükellefe ceza tutanağı düzenlenmiş olup denetimler devam etmektedir. Bu itibarla mükelleflerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaları açısından Vergi Kanunları'nın belge düzenine ilişkin hükümlerine uyum sağlamaları önem arz etmektedir" denildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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