Ekonomi

Rize'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de Kurban Bayramı için hayvan pazarlarında yoğunluk sürüyor. Sabahın ilk ışıkları ile kurbanlık almak için hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Bu yıl Büyükbaş hayvanlar 70 ile 200 bin TL'nin üstünde de alıcı buluyor. Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Rakıcı, kurban alınırken hayvanda salya, burun veya gözyaşı akıntısı olup olmadığına bakılması gerektiğini ifade etti.

"Kurban günü hayvanlar kesildiğinde belli hastalıklar barındırabilirler"

Kurban alırken hayvanda bulunan bazı özelliklere dikkat etmeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Rakıcı, "Tesisimiz 5 bin kapasiteli bir alan. Şu ana kadar 2 bin 600 büyükbaş hayvan girişi sağlandı. Bundan sonrası da devam edecek. Tesise gelen hayvanların yaklaşık 1 ay önceden tesise alınması isteniyor. Biz 20 gün önceden alınmasını sağladık. Bundan sonra ki satış süreci boyunca da devam edecek. Öncelikle hayvan sağlığı açısından salya akıntısı, burun akıntısı, gözyaşı akıntısı gibi görüntüler varsa görevli veteriner ekiplere müracaat edebilirler. Kurban kesim esnasında etle ilgili bir sıkıntı çıkarsa onu da yine veteriner ekibi arkadaşlarımıza danışarak sağlıklı bir kurban kesmiş olurlar. Kurban günü hayvanlar kesildiğinde belli hastalıklar barındırabilirler. Gözle görünür olduğu zaman bir hastalık şüphesi olunca veterinere başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Bizim hayvanlarımız yine ucuz"

Kurban fiyatlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığını ifade eden Sebahattin Haloğlu, "Biz Rize'ye memnuniyetle geliyoruz. Burada ki şartlarımız çok rahat. Hayvanlarımız da rahat ediyor. Burada ki şartlara gelince Rize halkı her zaman bizi koruyor. Bizde onları korumaya çalışıyoruz. Bu sene hayat şartlarının artmasıyla bizim yem girdilerimiz ve hayvanın taban fiyatı pahalandı. Bizim hayvanımız bazı gıdalar da ki gibi değil. Bizim hayvanlarımız yine ucuz. Vatandaşlar da ellerinden geldiğince hayvan almaya çalışıyorlar. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Son güne kadar burada satış oluyor"

Fiyatlar hem hayvan sahiplerini hem de vatandaşları zorladığını belirten Dinçer Özdağ, "Gelen hayvanların durumu iyi. Fiyatlarda halkı biraz zorluyor. Bizleri de zorluyor. Hayvanlarımız Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan geliyor. Hayvanlar 400 kilodan başlayıp tona yaklaşan ve tonu geçen hayvanlarımız da oluyor. Son güne kadar burada satış oluyor. Fiyatlar bizde 135 binden başlıyor ucu açık bir şekilde 200 bine kadar çıkıyor" şeklinde konuştu. - RİZE