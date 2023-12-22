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Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu - Son Dakika
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Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Rize'nin Çayeli ilçesinde deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğunun anlaşılması halkı sevince boğdu. Haberi alan vatandaşlar bulunan petrolün hem ülke ekonomisi hem de yöre halkı için önemli olduğunu söyledi.

22.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:47
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Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi.

DENİZ YÜZEYİNE SIZAN SIVININ PETROL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TPAO'ya gönderilen numunelerin sonucu Maden'e ulaştı. Maden'e ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Çayeli açıklarında ham petrolün çıktığı haberini duyan Çayelili vatandaşlar ise bu duruma sevindi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"BU PETROL MEMLEKETİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAR"

Türkiye sınırları içerisinde çıkacak olan her kaynağın vatandaşlar için sevindirici olduğunu belirten Şükrü Taş, "Vallahi çıktıysa, bu petrol memleketin ekonomisine katkı sağlar. Buda bizim için sevindirici bir şeydir. Topraktan yeter ki bir şey çıksın. Biz bunun hastasıyız. Topraktan veya denizden çıkan bir şey her zaman bu ülkeyi kalkındırmıştır. Artısı var eksisi yok" ifadelerini kullandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"BU PETROL OSMANLI DÖNEMİNDEN BERİ VARMIŞ"

Çıkacak olan petrolün Türkiye için faydalı olacağını ifade eden Hasan Yener, "Vallahi yöremiz için iyi bir şey. Bu petrol topluma karşı kazandırılması için çıkartılması gerekiyor. Bu petrol Osmanlı döneminden beri varmış. Çayeli'ne, yöremize faydalı bir şey olacak. Biz bir vatandaş olarak sevindik. Çıksın da Türkiye için faydalı olsun yeter" şeklinde konuştu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"PETROL ÇIKARTILDIĞINDA ÇAYELİ KALKINIR"

Gelecek nesiller için iyi bir haber olduğunu söyleyen Recep Dereci, "Çayeli için çok iyi oldu. Rize-Artvin havalimanı yapıldı, Çayeli'nin çok işine yaradı. Petrol çıkartıldığında Çayeli daha çok kalkınır. Biz yaşlandık ama gelecek için çok iyi oldu" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"YÜZERKEN BAZEN GÖRÜYORDUK"

Petrolün çıkmasının gelecek nesilleri rahat ettireceğini belirten Güngör Köse ise "Petrol çıkmasına çok sevindik. Biz çocukluğumuzda yüzerken bazen görüyorduk. Petrol olduğunu düşünüyorduk. O zamanlar devletimizin imkanları kısıtlıydı. Bizi sevindirecekler. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Burada bizden sonra gelecek olan nesiller rahat etsin. Dışa bağımlılığımız azalsın" diye konuştu.

Rize\'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
YORUMLAR (4)
  • Muhammet Ünal: Petrole zam gelecek desenize. Yanıtla 1 0
  • Eski Tüfek.: Sintine'dir o ..:) Yanıtla 5 0
  • XYZ: Son y1 yıldır gazlana gazlana gaza doyduk şükür ama nedense hiç cebimiz doymuyor Yanıtla 55 11
  • Serkan Basar: haydaaaaaa yine petrol fışkırmaya başladı seçimlermi yaklaşıyor ne :) ula birazda istanbula git ula birazda antalyaya git oyyyyyy mellem mellem melemm Yanıtla 47 13

Türkiye, Çayeli, Rize, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

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