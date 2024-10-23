ROKETSAN'dan Yeni Millileştirme Platformu - Son Dakika
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Ekonomi

ROKETSAN'dan Yeni Millileştirme Platformu

ROKETSAN, SAHA EXPO'da denizaltı kurtarma aracı ve yeni millileştirme platformunu tanıttı.

23.10.2024 18:16
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ROKETSAN ile tedarikçileri buluşturacak olan "Yarın İçin Yüksel Millileştirme Platformu", denizaltıdan tek seferde 18 kişiyi kurtarabilen "Denizaltıdan Personel Kurtarma Aracı"nın lansmanları SAHA EXPO'da yapıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'ndeki (İFM) SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda birçok yeni ürün tanıtılıyor.

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Halid Bulut, "Yarın İçin Yüksel Millileştirme Platformu Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, platformu millileştirmeyi insan iletişimden ziyade yeni bir sistem üzerinden tüm paydaşlara aktarıp, en doğru partneri bulup ürünleri kısa süre içinde millileştirmek için bütün aksiyonları almak üzere kurguladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin gelecekte, her türlü teknolojik seviyesine yeterlilik sağlayacak altyapıyı kurmak için hazırlıkları şimdiden başlatmak istediklerini ifade eden Bulut, "Bu zorunluluk. Değişen konjonktür bizi her türlü olaya karşı önlem almaya itiyor. Özellikle millileştirme enerjimizi yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerde sergilemek istiyoruz. Burada doğru partneri bulmak için çok şeffaf bir süreç yönetip, neye ihtiyacımız var hassas şekilde paylaşıp partnerimizin bizimle beraber yol yürümesini istiyoruz. Amacımız millileştirme çalışmalarının iklimini artırmak, tedarikçilerimizle ilişkilerimizi ve potansiyel tedarikçilerle ekosistemimizi güçlendirmek. Platformla şahıslar üzerinde daha ziyade sistem üzerinde iletişim kurulacak. Tedarikçilerimizle ROKETSAN'ın buluştuğu ana platform olacak." diye konuştu.

Savhatek Savunma Sanayi ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tufan, RTR-45 Otomatik Yol Kapanı ve Alperen Gözcü Evrensel Atış İstasyonuna ilişkin bilgi ver.

Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma AŞ Proje Müdürü Burak Ekici, Torpido Paraşütleri ve Ayırma Mekanizmaları ile Hermetik Konnektörleri tanıttı.

CDT Bilgi Teknolojileri AŞ Satış Mühendisi Gürkan Gögüş, "Bulut Tabanlı Elektrik Cad ve Panel Tasarım Yazılımı"nın lansmanını yaptı.

Forum Energy Technologies (FET) Sualtı ve Savunma Sistemleri Danışmanı Faik Uzun, Denizaltıdan Personel Kurtarma Aracı'nın lansmanında, bu aracın dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını söyledi.

Aracın çalışma derinliğinin 600 metre olduğunu ifade eden Uzun, "Araç zor durumda olan bir denizaltının üstüne akuple oluyor ve personeli basınç altında yukarıya getirebiliyor. Tek seferde 18 kişiyi kurtarabiliyor. Yaklaşık 3 turda tüm denizaltı personelini yukarı getirme imkanına sahip." şeklinde konuştu.

Ayrıca Damise Bilişim Hizmetleri AŞ Teknoloji Yöneticisi Oğuz Gülay "Damise Dijital Platformu"nu, Birikim Pilleri Batarya Teknolojileri AŞ AR-GE Merkezi Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Yıldırım "BPM Enerji Depolama Sistemi"ni, GETEK Elektronik San. Tic. AŞ Genel Müdürü Murat Tamer "ThinClient ve Masaüstü Sanallaştırma Projesi"ni ve BİAS Mühendislik Ltd. Şti. AR-GE Müdürü Gürhan Ertaş "Sıcaklık-Nem Ölçüm ve Veri Kayıt Sistemi BILOG" ürününü tanıttı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Roketsan, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ROKETSAN'dan Yeni Millileştirme Platformu - Son Dakika

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