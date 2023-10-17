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Rolls-Royce, 2000-2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor - Son Dakika

Rolls-Royce, 2000-2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:26

Rolls-Royce, dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Rolls-Royce, dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, şirketin mevcut istihdamının yüzde 6'sını oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilecek planlar duyuruldu.

Yeni yapının, müşterilere daha iyi hizmet verebilecek ve birinci sınıf ürünleri sunmaya devam edecek daha çevik bir işletme olmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Planlanan değişiklikler, maliyet verimliliği sağlayacak. 2023'e kadar maliyetleri ve personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmemiz, çalışan sayısındaki genel azalmayı en aza indirmemizi sağladı. (Değişiklikler sonrası) Küresel çapta istihdamın 2 bin ila 2 bin 500 arasında azalacağı tahmin ediliyor. Rolls-Royce şu anda 42 bin kişiyi istihdam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, geleceğe uygun bir Rolls-Royce planladıklarını belirterek, "Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rolls-Royce, 2000-2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rolls-Royce, 2000-2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor - Son Dakika
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