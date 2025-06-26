Romanya Ülke Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Romanya Ülke Günü Etkinliği Düzenlendi

Romanya Ülke Günü Etkinliği Düzenlendi
26.06.2025 11:41
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ASO ve Romanya Büyükelçiliği iş birliğiyle Romanya Ülke Günü etkinliği yapıldı, iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Sanayi Odası ve Romanya Büyükelçiliği iş birliğinde 'Romanya Ülke Günü' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik sonunda iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Romanya Büyükelçiliği, "Romanya'da Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" temalı 'Romanya Ülke Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ankara Sanayi Odası ve Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı dayanışmanın teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Etkinliğe Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Romanya Büyükelçisi Stefan-Alexandru Tinca ve Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Luliu Stocklosa katıldı.

"Bu etkinlik geleceğe yönelik kararlı bir iş birliği iradesinin göstergesidir"

Romanya Ülke Günü etkinliği kapsamında imzalanan iş birliği protokolünün iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra geleceğe yönelik yatırımlara da imkan tanıyacağını belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Bu etkinlik sadece iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin bir yansıması değil, aynı zamanda geleceğe yönelik kararlı bir iş birliği iradesinin de göstergesidir. Türkiye ve Romanya, Karadeniz bölgesinde ortak değerler ve hedefler etrafında kenetlenmiş, bölgesel barış ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen iki önemli ülkedir. 2011 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi, ilişkilerimizin sağlam temellerini oluştururken; 2024 yılında Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı ise iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu toplantıda kabul edilen ortak bildiri, siyasi ve ekonomik bağlarımızın derinliğini bir kez daha teyit etmiş, ilişkilerde tarihi bir adım olarak kaydedilmiştir. Bu güçlü ortaklık, güvenlik ve savunma sanayisi gibi kritik alanlarda da etkisini göstermektedir. NATO müttefiki ve stratejik ortağımız Romanya ile Karadeniz'de istikrarın korunmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar, karşılıklı güvenin ve uzun vadeli iş birliği anlayışının en belirgin yansımalarındandır. Bu bağlamda, Sakarya'da yerli ve milli mühendislik gücüyle üretilen COBRA II zırhlı araçlarının yakın zamanda Romanya'ya yapılan ilk sevkiyatı, ekonomik ve stratejik iş birliğimizi perçinleyen önemli bir gelişmedir.

"Türkiye ve Romanya, Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarıdır"

Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve askeri iş birliğinin Balkanlar'da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ardıç, "Askeri ve savunma alanındaki bu yakın iş birliği, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini de hızlandırmıştır. Bu gelişmeler ışığında; Romanya, Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarından biri haline gelmiştir. 2023 ve 2024 yılında 10 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaret hacmimiz, 2025 için belirlenen 15 milyar dolarlık hedef doğrultusunda hızla artmaya devam etmektedir. Türk ürünlerinin Avrupa pazarına ulaşmasında stratejik bir köprü görevi gören Köstence Limanı bu büyümede kritik rol oynamaktadır. Ankara özeline baktığımızda ise, son 5 yıllık dönemde Romanya'ya ihracatımız dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu süreçte ihracat, 2023 yılında 607 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılında ise Ankara'nın Romanya'ya ihracatı 271 milyon dolar, ithalatı 113 milyon dolar ve böylece dış ticaret toplamı 384 milyon dolar olmuştur. İhracatımızda demir cevheri, demiryolu ve tramvay lokomotifleri, giyim ürünleri, seramik ürünleri, maden ve inşaat makineleri ile sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler gibi geniş bir ürün yelpazesi öne çıkmaktadır. İthalatımızda ise demir ve çelik ana sanayi, hurda metal ve demir çelik dışındaki ana metal sanayi ürünleri ağırlıktadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Romanya Ülke Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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