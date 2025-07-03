Rosatom İstanbul Nükleer Fuarı'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Rosatom İstanbul Nükleer Fuarı'nda

03.07.2025 13:38
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Rosatom, İstanbul'daki nükleer sanayi fuarında teknolojilerini sergileyerek uluslararası iş birliğini vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da düzenlenen VII. Uluslararası Nükleer Sanayi Fuarı ve XI. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2025'e katılım sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom yetkilileri, etkinlik kapsamında nükleer enerji alanındaki son teknoloji çözümlerini tanıttı.

Etkinliğin açılışında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, çalkantılı dönemler dahil olmak üzere her zaman, objektif ihtiyaçlara ve ortaklar arasındaki iş anlayışına dayalı uluslararası iş birliğine yer olduğuna kesinlikle inandıkları belirtti.

Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Ortak çabalarla gerektiğinde yeni destek noktaları bulmayı başardığımız için Türk tarafına minnettarız. Kural olarak, yaşam döngüleri onlarca yılla ölçülen nükleer güç santrali projeleri, dış değişikliklere karşı direnç gösteriyor ve Akkuyu NGS projesinin de bunun bir başka teyidi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Şirketleri ile İş Dünyası Dernekleriyle İlişkiler Direktörü Esra Songur da konuşmasında, Akkuyu NGS projesinin Türk enerji sektörünün gelişiminde büyük önem taşıdığını belirterek, nükleer güç santrali inşasının Türk ekonomisi için çarpan etkisi yarattığını anlattı.

Songur, "Bu proje sadece bugün büyük bir inşaat projesi değil, aynı zamanda yarın için istikrarlı bir elektrik enerjisi kaynağı. Türkiye, kendi topraklarında bir nükleer güç santraline, NGS'de çalışmak üzere eğitilmiş personele ve en önemlisi, edinilen deneyimle diğer NGS projelerini hayata geçirmeyi sağlayacak hazır bir nükleer enerji gelişim yol haritasına sahip oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom Uluslararası İş Direktörü Boris Arseev de Rus nükleer sektörünün 80. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Rosatom'un bu tarihi dönüm noktasını küresel nükleer enerji sektörünün lideri olarak kutladığını aktardı.

Arseev, "Rosatom, büyük deneyim ve geniş yetkinlik yelpazesinin birleşimi sayesinde sadece bir ürün değil, altyapı geliştirme, personel eğitimi, bilim ve eğitimde destek gibi unsurları içeren bütün bir ekosistem sunuyor. İşte bu kapsamlı yaklaşım, bizim rekabet avantajımız haline geldi. Bu sayede Türkiye, Mısır ve Bangladeş gibi ülkeler, sadece nükleer güç santrali inşasını değil, aynı zamanda ulusal nükleer sektörlerini oluşturmada ortak olma onurunu bize emanet ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Rosatom'un büyük kapasiteli nükleer güç santrallerinin yurt dışı inşaat pazarında yaklaşık yüzde 90'lık paya sahip olduğu kaydedildi.

Rosatom temsilcileri, etkinlik kapsamındaki iş programına aktif şekilde katılarak, nükleer enerji ve nükleer teknolojilerin enerji dışı alanlardaki uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler sundu. Şirket, özellikle Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye'ye yönelik olarak nükleer tıp, tarım ürünlerinin ışınlanması ile personel ve bilimsel kapasitenin geliştirilmesine temel oluşturacak, 15 megavat gücünde çok amaçlı bir araştırma reaktörü projelerinin hayata geçirilmesini öneriyor.

Açıklamada ayrıca, Rosatom'un, Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerini pratikte hayata geçiren tek tedarikçi konumunda bulunduğunu kaydedildi. Şimdiye kadar bir milyar kilovat-saat elektrik üreten benzersiz yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov" yaklaşık beş yıl önce devreye alınırken, 55 megavat kapasiteli yenilikçi RITM-200 reaktörlerinin seri üretimi de devam ediyor. Öte yandan, Yakutistan'da küçük güçlü bir nükleer santral inşaatı sürerken, geçen yıl Özbekistan ile dünyanın ilk küçük güçlü nükleer santralinin inşası için ihracat sözleşmesi imzalandı.

Bu yıl Rosatom'un standı, Rus nükleer sektörünün 80. yıl dönümüne ithaf edildi. Standı ziyaret eden katılımcılara, büyük ve küçük kapasiteli nükleer enerji çözümleri, araştırma reaktörleri temelinde geliştirilen çok işlevli nükleer bilim ve teknoloji merkezleri ile lojistik alanındaki modern yüksek teknoloji ürünleri tanıtıldı. Akkuyu NGS temsilcileri ise Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom İstanbul Nükleer Fuarı'nda - Son Dakika

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