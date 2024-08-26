Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisi sona erdi

Rosatom\'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisi sona erdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen 5'inci bilim ve eğitim seferi olan Bilgi Buzkıranı, Rusya'nın Murmansk kentine dönmesiyle sona erdi. Geziye 78 yetenekli öğrenci ve genç uzman katıldı. Gezi sırasında Kuzey Kutbu'nun büyüleyici manzaraları izlendi ve bilimle ilgili pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

26.08.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl ilk kez uluslararası formatta düzenlenen 5'inci bilim ve eğitim seferi "Bilgi Buzkıranı", ekibin Rusya'nın Murmansk kentine dönmesiyle sona erdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, geziye Rusya, Çin, Macaristan, Hindistan, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tunus, Bangladeş, Kamerun, Belarus, Ermenistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden 78 yetenekli öğrenci ve genç uzman katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 50 Let Pobedy Buzkıranı'nın kaptanı Ruslan Sasov, Bilgi Buzkıranı katılımcılarının 2979 mil katettiğini belirterek, "Çocuklar ilk kez Kuzey Kutbu'na seyahat etti, Franz Josef Toprakları takımadalarının büyüleyici manzaralarını izlediler. Buzdağları, morslar ve balinalar gördük. Denizciler, bilim insanları, mühendisler, araştırmacılar, Kuzey Kutbu sizi bekliyor. '2024 Bilgi Buzkıranı' gelecek yıl tekrar gezegenin zirvesine ulaşmaya hazır olarak Murmansk'a döndü." ifadelerini kullandı.

Geziye Hindistan'dan katılan Neeven Ved, "İnanılmaz bir maceraydı. Sanırım Hindistan'dan nükleer bir buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na giden ilk çocuk benim. Yolculuk sırasında bilim ve teknoloji hakkında pek çok şey öğrendik, uzmanlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunduk ve çeşitli konuları tartıştık. Bu çok değerli bir deneyimdi. Nükleer buzkıranla seyahat etmekten gerçekten keyif aldım. Buzkıran hızlı, güçlü ve çok rahat." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Buzkıranı doğa bilimlerini ve nükleer teknolojileri yaygınlaştırmayı, yetenekli ve üstün zekalı çocukların keşfedilmesini ve desteklenmesini amaçlayan uluslararası bir bilim ve eğitim projesi olma özelliği taşıyor.

Proje, Nükleer Enerji Bilgi Merkezleri ağı tarafından Rosatom ve projenin fikri ortağı olarak Rus Znanie Derneği'nin desteğiyle hayata geçirildi. Keşif gezisinde yer alanlar, konferanslar, ustalık sınıfları, bilimle ilgili oyunlar, film gösterimleri ve diğer pek çok faaliyeti içeren zengin bir eğitim programına katıldı. Buzkıran gemisinde ayrıca Kuzey Kutbu yolculuğuna katılan farklı ülkelerden öğrencilerin hayatını anlatan bir belgesel dizisi de çekildi.

Sefer sırasında Rosatom ve Rus Znanie Derneği dünyanın en kuzeyinde dersler verirken bilim insanları ve bilimi popülerleştirmek üzere çalışmalar yürüten katılımcılar gemide ve Kuzey Kutbu'nda konuşmalar gerçekleştirdi. Rus Znanie Derneği, yakın zamanda en kuzeydeki noktada verilen dersleri ve Bilgi Buzkıranı belgesel dizisini platformunda halkla paylaşacak.

Nükleer enerjiyle çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı, keşif ekibiyle 13 Ağustos'ta Murmansk'tan ayrılmıştı. Projeye katılanlar ulusal bayraklarını Bilgi Buzkıranı'nın 17 Ağustos'ta vardığı Kuzey Kutbu'na bırakmıştı.

Rosatom'un Bilgi Buzkıranı adlı Kuzey Kutbu keşif gezisi, nükleer buzkıran filosunun faaliyete geçmesinin 65'inci yıldönümünde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Rusya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:22:27. #1.13#
SON DAKİKA: Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement