Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı

Avrupa'nın tahıl deposu olan Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, enerjinin ardından gıda sektörünü de etkiledi. Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilmesi uluslararası görüşmeler devam ederken Rusya kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı.

İLK VAGONLAR YOLA ÇIKTI

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı.

TESLİMATLAR ARTACAK

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol'den Kırım'a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE İLE ANA SÖZLEŞMELER YAPILIYOR

Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu'ya ulaşmalarını umuyoruz" dedi.