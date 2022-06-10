Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı - Son Dakika
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Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı

10.06.2022 01:03

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda sektörü etkilendi. Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilmesi uluslararası görüşmeler sürerken Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme meydana geldi. Tahıl yüklü 11 vagon, Kırım'dan geçerek Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor" ifadesine yer verdi.

Avrupa'nın tahıl deposu olan Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, enerjinin ardından gıda sektörünü de etkiledi. Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilmesi uluslararası görüşmeler devam ederken Rusya kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı.

İLK VAGONLAR YOLA ÇIKTI

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı.

TESLİMATLAR ARTACAK

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol'den Kırım'a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE İLE ANA SÖZLEŞMELER YAPILIYOR

Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu'ya ulaşmalarını umuyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı - Son Dakika
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