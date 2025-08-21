Rus Kruvaziyer Samsun'a Ulaştı - Son Dakika
Ekonomi

Rus Kruvaziyer Samsun'a Ulaştı

Rus Kruvaziyer Samsun\'a Ulaştı
21.08.2025 12:03
Soçi'den gelen kruvaziyer, Samsun'da 1,117 turisti ağırladı. Turistler şehri keşfe çıktı.

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve bin 117 turisti taşıyan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Türkiye'deki dördüncü durağı olan Samsun'a ulaştı.

Kruvaziyer turizminde hız kesmeyen Samsun, bugün Rus turistlere ev sahipliği yaptı. Astoria Grande isimli kruvaziyer, Soçi'den Türkiye karasularına girerek İzmir, İstanbul ve Bartın limanlarına uğradıktan sonra öğle saatlerinde Samsun Limanı'na demir attı.

Toplamda bin 117 turist ve 444 mürettebat olmak üzere bin 561 kişilik bir kafileyle şehre gelen turistler, ellerindeki broşürlerle Samsun'u keşfetmek için limandan ayrıldı. Yaz sezonu boyunca her hafta Samsun'a gelen bu turistler, şehrin doğal güzelliklerini geziyor, alışveriş yapıyor ve akşam saatlerinde tekrar kruvaziyere dönüyor.

Günü Samsun'da geçiren turistlerin bir sonraki rotası Trabzon olacak, ardından da Soçi'ye geri dönecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rus Kruvaziyer Samsun'a Ulaştı - Son Dakika

11:14
