Rusya, Azerbaycan Gazı İstişaresi Yapmıyor

Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) Azerbaycan doğal gazının takas yoluyla sevkiyatına ilişkin istişare yürütmediklerini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da enerji sektöründeki gelişmelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve önde gelen bazı üreticilerin yer aldığı OPEC+ nezdinde yürütülen üretim anlaşmalarını uyguladığına işaret eden Novak, "Kotamızı tam olarak yüzde 100 dolduruyoruz. Ocak ve şubat için bu oranlar geçerli olacak." dedi.

Rus petrol rafinelerine yönelik insansız hava araçları saldırılarını da değerlendiren Novak, "İstikrarlı bir durumumuz var, rafine hacimleri azalmadı. Yıl sonunda işlenen petrol ürünleri hacimlerinde artış görebiliriz." diye konuştu.

Novak, Ukrayna üzerinden takas yöntemiyle Azerbaycan gazının AB'ye ulaştırılmasına yönelik bir soruyu da yanıtlayarak, "Bu konu istişare edilmiyor." ifadesini kullandı.

Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu bildirmişti.