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Rusya Başbakan Yardımcısı Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini belirtti. Novak, küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunurken, Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının yaptırımlar doğrultusunda değiştiğini ifade etti. Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili görüşme olmadığını söyledi.

31.01.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirten Novak, "2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu." dedi.

Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim." ifadesini kullandı.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, "Piyasadaki mevcut fiyatlar durumu doğru bir şekilde yansıtıyor." dedi.

Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok." dedi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Başbakan Yardımcısı Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi - Son Dakika
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