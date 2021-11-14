Üye Girişi
Rusya'dan savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz - Son Dakika

Rusya'dan savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz

14.11.2021 23:31

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Şugayev, Türkiye'nin kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardımcı olmak adına görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hatırlanacağı üzere Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD'nin F-35 programından çıkarılan Türkiye, kendi savaş uçağını yapma kararı almıştı.

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, "Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz" dedi.

ANKARA KENDİ SAVAŞ UÇAĞINI YAPMA KARARI ALMIŞTI

Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya'dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, 'kendi savaş uçağını yapma' kararı almıştı.

"YENİ S-400 TEDARİKİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bunun yanında Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, "Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor" cevabını verdi.

TÜRKİYE ŞİMDİYE KADAR DÖRT S-400 BATARYASI SATIN ALDI

Daha önce Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni S-400 bataryaları tedarikini içeren yeni anlaşmanın bu sene bitmeden imzalanabileceğini kaydetmişti. Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

Rusya'dan savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz

Türkiye, S 400, Savaş, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15'lik Türk Enes Sali yine tarihe geçti! Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu 23:31 15'lik Türk Enes Sali yine tarihe geçti! Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı 23:12 Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı 22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı
22:14 "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 21:50 Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! 20:31 Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu 19:16 Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler 19:13 Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler

Son Dakika Haberleri
23:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim
23:11 Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
23:03 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu
22:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale türküsünü söyledi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı
22:21 Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu
22:10 Arda Turan Futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı
21:55 Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak
21:38 Pierre-Emerick Aubameyang'dan olay sözler: Orada oynayacağıma emekli olurum
20:52 Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim         
23:34
Düğünde havaya ateş açıldı, 2 kişi hayatını kaybetti Düğünde havaya ateş açıldı, 2 kişi hayatını kaybetti         
23:14
İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu         
23:04
Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu         
22:21
Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak         
21:56
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi         
19:46
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu         
18:21
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 23:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement