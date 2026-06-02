Rusya, Ermenistan İthalatına Kısıtlama Getiriyor

02.06.2026 16:12
Rusya, 3 Haziran'dan itibaren Ermenistan'dan bazı ürünlerin ithalatına geçici kısıtlama uygulayacak.

Rusya, 3 Haziran'dan itibaren Ermenistan'dan çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatına geçici kısıtlama getirecek.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyveye yönelik geçici kısıtlamanın 3 Haziran'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın, söz konusu üreticilerin denetiminin yetersiz seviyede kalması nedeniyle alındığına işaret edilerek ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan sebze, meyve, balık ürünleri ve çiçek ithalatına da kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Kısıtlama, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
