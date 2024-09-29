Rusya ile Gıda İhracatı Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya ile Gıda İhracatı Artacak

Tiryakioğlu, Rusya'ya gıda ihracatındaki düşüşün aşılabileceğini vurguladı ve Türk bulgurlarının tanıtımına dikkat çekti.

29.09.2024 14:46
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TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya'ya yapılan ihracattaki gerilemenin, gıda sektörü öncülüğünde aşılabileceğini ifade etti.

Türkiye Gıda İhracatçıları'ndan (TGİ) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ticarette yeni fırsatlar arayan TGİ, WorldFood Moskova'ya katıldı. Ayrıca TGİ, fuar ile eş zamanlı olarak bulgur tanıtım etkinlikleri yaptı.

Türk bulgurunun marka algısı ve bilinirliğini güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) koordinatörlüğünde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nin (KİB) yürüttüğü tanıtım projesi kapsamında yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryakioğlu, tarihin en büyük yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya ile ticarette gıda sektörünün stratejik önemine dikkati çekti.

Genişleyen yaptırım kararlarının Rusya'ya yapılan ihracata etkisinin son 8 ayda 1,2 milyar doları bulduğunu bildiren Tiryakioğlu, "Ülkede tarımsal araziler toprak varlığının yüzde 13 gibi düşük bir oranını oluşturduğundan Rusya her yıl 30 milyar dolara civarındaki gıda ithalatı yaparak, tedarikçi ülkelerin hedef pazarlarından birini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Rusya'ya toplam ihracatındaki daralmayı gıda sektörü öncülüğünde aşabiliriz. Yaklaşık 130 milyon tonluk tahıl rekoltesiyle dünyanın ilk 5 üretici ülkesi arasında yer alan Rusya'dan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettiğimiz ürünleri işleyerek farklı coğrafyalara satış yapıyoruz. Bu ülkeden buğdaydan mısır ürünlerine, ayçiçeği tohumundan ham ayçiçeği yağına kadar birçok ürün tedarik ediyoruz. Bu işbirliğini Rusya pazarındaki yeni adımlarla daha da pekiştirebiliriz. Rusya'da her yıl 500 milyar dolara yakın perakende satış yapılıyor, bu ticaretin neredeyse yarısını gıda ürünleri oluşturuyor. Eğer Rus marketlerinde Türk gıda ürünlerinin sayısını artırabilirsek mutlaka alıcı buluruz."

Tiryakioğlu, geçen yılki toplam bulgur ihracatının yüzde 7'sinin Rusya'ya yapıldığına işaret ederek, "Rusya'nın iklim koşulları gereği uzun süre saklanabilir ürünlere ihtiyacı var, tanıtım çalışmalarımızın katkısıyla bu oranı yüzde 20 seviyelerine taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Tiryakioğlu, Moskova, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya ile Gıda İhracatı Artacak - Son Dakika

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