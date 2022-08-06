Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor - Son Dakika
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Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor

06.08.2022 13:29

Rusya lideri Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu sorduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırada 20 kadar gemi var. İlgili bakanlıklarımız bu konuda hızla çalışıyorlar." dedi.

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi imzalandı. Bu kapsamda Ukrayna'daki savaştan dolayı bölgede kalan tahıl gemileri, Türkiye'nin öncülüğünde Odessa limanından ayrılmaya başladı.

"RUSYA, 'BİZDEKİLERE NE ZAMAN ARACILIK EDECEKSİNİZ?' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'de Rus lider Putin'le görüşmesinin ardından, tüm dünyanın yakından takip ettiği sevkiyat süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Hepsinden öte, şu anda Rusya diyor ki 'Bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var, gücümüz var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?' İlgili bakanlıklarımız, birinci derecede de Ticaret Bakanlığımız bu işlerin şu anda sorumlusu olduğu için bu konuda hızla çalışıyorlar. Hele hele burada imzayı attıktan sonra sorumluluğu daha da artmış vaziyette." dedi.

"DEDİKODU DOLAŞTIRIYORLAR"

Türkiye'nin başarısının bazı kesimlerce hazmedilemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rusya diyor ki 'Benim malım çok fazla. Örneğin asgari 40 milyon ton ben şu anda mal çıkarabilirim.' Tabii arada kara kediler var, güya Türkiye gemileri durdurmuş gibi dedikodu dolaştırıyorlar. Böyle bir şey yok. Aksine, ilk gemi nasıl Lübnan'a gittiyse, bu tür gemilerin hepsi bizim üzerimizden gitmeleri gereken ülkelere ulaşmaları için yola revan olacaklar. Bunun aracılığını da Türkiye en güzel şekilde ortaya koyacak. İstanbul'daki sözleşmeyle sağladığımız o başarıyı bundan sonra da devam ettireceğiz."

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Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, 'Ne zaman aracılık edeceksiniz?' sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor - Son Dakika
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