Rusya Merkez Bankası Faiz Artışında Sinyal Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Faiz Artışında Sinyal Verdi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini %21'e çıkararak Aralık'ta yeniden artış sinyali verdi.

06.11.2024 18:48
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Politika faizini rekor düzeye çıkaran Rusya Merkez Bankası, aralıkta tekrar faiz artışına gidebileceğinin sinyalini verdi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselttiği 25 Ekim tarihli toplantının notlarını yayımladı.

Söz konusu toplantıda, faizin 300 baz puan artırılmasının da gündeme geldiği bilgisine yer verilen notlarda, artışın mali piyasalarda dalgalanma yaratmamak amacıyla 200 baz puanla sınırlı tutulduğu belirtildi.

Toplantı notlarında, Bankanın aralıkta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği belirtilerek, "Bir sonraki toplantıda önemli bir faiz artışının yapılması önceden belirlenmemiş olsa da olasılığı çok yüksektir." ifadesi kullanıldı.

Notlarda, enflasyon artışında önemli bir yavaşlamanın kaydedilmesi halinde aralıktaki toplantıda faiz oranının sabit tutulabileceği de belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ekimde yaptığı açıklamada, halkın enflasyon beklentisinin azami düzeye çıktığını belirterek, "Genel olarak enflasyonda herhangi bir yavaşlama belirtisi görmüyoruz." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Faiz Artışında Sinyal Verdi - Son Dakika

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