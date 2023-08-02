Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası küresel gıda fiyatları yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası küresel gıda fiyatları yükseldi

02.08.2023 15:35

Rusya'nın Romanya'nın karşısındaki Tuna Nehri üzerindeki bir tahıl limanına saldırmasının ardından Ukrayna'nın İzmail limanında tahıl silosu zarar gördü. Bu saldırı sonucunda küresel gıda fiyatları yükseldi ve Ukrayna dünya çapında gıda arzından çıkarıldı.

Rusya, bugün erken saatlerde Romanya'nın karşısındaki Tuna Nehri üzerindeki bir tahıl limanına saldırmasından sonra küresel gıda fiyatları yükseldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Odesa bölgesindeki İzmail limanında bir tahıl silosunun zarar gördüğünü belirtti: "Ukrayna'nın tahılı dünya genelinde milyonlarca insana yetecek potansiyele sahip," bakanlık, eski adıyla Twitter olan iletişim platformu X üzerinde yazdı.

Odesa bölgesi valisi Oleh Kiper, Telegram mesajlaşma uygulamasındaki bir gönderide can kaybı haberleri olmadığını belirtti. Kiper, nehre bitişik bir binada yangın söndürme ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı birkaç fotoğraf paylaştı.

Telegram üzerinden "Ne yazık ki, hasarlar var," diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy sözlerine ekledi. "En önemli olanlar ülkenin güneyinde. Rus teröristler tekrar limanları, tahılı, küresel gıda güvenliğini hedef aldı."

Bir endüstri kaynağı da saldırının ana hedefinin İzmail olduğunu doğruladı ve zarar seviyesini "ciddi" olarak tanımladı.

Ukrayna'nın savcılık ofisi, harap olmuş bir binanın dışında savaş suçları araştırmacısını gösteren fotoğraflar ve buğdayın döküldüğü en az iki zarar görmüş silo içeren görüntüleri yayınladı.

NATO üyesi Romanya'nın karşısındaki liman, Temmuz ayının ortalarında Rusya'nın Karadeniz limanlarına olan de facto ambargosunu yeniden uygulamasından bu yana Ukrayna için ana alternatif tahıl ihracat yolu olarak hizmet veriyordu.

Çarşamba günkü saldırıdan sonra Chicago buğday fiyatları %4 arttı ve tüccarlar Ukrayna'nın dünya çapında gıda arzına bir darbe gelme endişesiyle piyasaları takip etmeye başladı. Ukrayna, dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olan pazardan çıkarılmış oldu.

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Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası küresel gıda fiyatları yükseldi - Son Dakika


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