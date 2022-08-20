Bodrum'da Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi

20.08.2022 20:14
Bodrum'da Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi

Rusya-Türkiye İş Konseyi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi.

Rusya- Türkiye İş Konseyi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi.

Bodrum Ticaret Odası'ndan (BODTO) yapılan açıklamaya göre, BODTO'da gerçekleşen etkinlikte, iş insanları Rusya pazarında ürün geliştirme imkanları hakkında ikili görüşmeler yaptı. Bodrum'un sektörel tanıtımlarının da yapıldığı forumda Rusya-Türkiye İş Konseyi ile RTİK-RUSİAD oluşumlarının Rusya'ya ihracatta sağladığı kolaylaştırıcılıklar hakkında da bilgiler verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatlerde buluştuğuna değinerek, iki komşu ülkenin bir dostluk köprüsüne sahip olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin diplomaside barış diyalogları kurabileceğine de değinen Aras, bu doğrultuda birçok ülke ile temas halinde olduklarını kaydetti.

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da oda ile iletişime geçerek etkinliği gerçekleştiren Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanına ve RTİK-RUSİAD Başkanlarına teşekkür ederek, iş insanlarının firmalarını Rusya pazarında tanıtmalarına imkan tanıyan bu oluşumu destekleyeceklerini bildirdi.

RTİK-RUSİAD Başkanı ve Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkan Danışmanı Hacı Akdemir de hazırladıkları ticari portal ile Türk girişimcilerin ürün tanıtımı ile dış pazara açılabileceğine işaret etti.

Akdemir, Bodrum'un ardından İzmir, Bursa ve İstanbul'da 6 ay boyunca bunun gibi organizasyonlarla iş insanlarını bir araya getireceklerini de ifade etti.

Konuşmalar ve bilgilendirmelerin ardından toplantı BODTO fuaye alanında ikili iş görüşmeler ile devam etti.

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Kaynak: AA

Bodrum, Rusya, Muğla, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu düzenlendi - Son Dakika

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