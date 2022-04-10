Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde

10.04.2022 12:21

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, yaptığı açıklamada dünya gıda emtia fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileriyle şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine çıktığını duyurdu. Et fiyatları son 32 yılın zirvesine yükselirken, ayçiçek yağı, buğday ve tahıl fiyatları da artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna- Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.

1990 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Endeks, mart ayında ortalama 159,3 puana ulaşarak, endeksin fiyat takibine başladığı 1990 yılından bu yana olan zirveye çıktı.

ET FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

FAO Et Fiyat Endeksi mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası kümes hayvanı fiyatları da, kuş gribi salgınlarının ardından önde gelen ihracatçı ülkelerden gelen arzların azalmasıyla yükseliş trendine girdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BUĞDAY PİYASALARINI ETKİLEDİ

Öte yandan, Ukrayna'daki savaşın tetiklemesiyle buğday ve tahıl ürünlerinde fiyat artışları yaşandı. Bu nedenle de FAO Tahıl Fiyat Endeksi, mart ayında şubat ayına göre yüzde 17,1 daha yüksek seviyede gerçekleştiği kaydedildi.

Dünya buğday piyasalarındaki fiyatlar, ABD'deki mahsul koşullarına ilişkin endişelerle yükselerek ay boyunca yüzde 19,7'lik bir artış kaydetti. Savaş, et ile birlikte ayçiçeği tohumu yağı ve süt ürünlerinin fiyatlarını da artırdı.

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Son Dakika Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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