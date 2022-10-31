Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubuna 1 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamla birlikte İstanbul'da 20,65 liradan satılan benzinin fiyatı 21,36 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika