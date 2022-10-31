Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor

31.10.2022 09:50

Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Zaman zaman benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,36 liraya çıkacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Benzin grubuna 1 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 21,36 LİRADAN SATILACAK

Zamla birlikte İstanbul'da 20,65 liradan satılan benzinin fiyatı 21,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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