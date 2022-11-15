Motorine 1 lira 54 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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Motorine 1 lira 54 kuruş indirim geldi

15.11.2022 00:45

Motorinde bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 54 kuruş indirim gerçekleşti. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92'ye TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda 15 Kasım Salı gününden itibaren 1 lira 54 kuruşluk indirim gerçekleşti.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 24,79 TL OLDU

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 54 kuruş indirim geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 1 lira 54 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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